Военный аналитик Прохватилов заявил о намерении США начать войну в Турции или на Ближнем Востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон постарается начать войну в Турции или на Ближнем Востоке для того, чтобы восстановить свой оборонно-промышленный комплекс. Об этом изданию URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Американцы постараются расширить число горячих точек. Возможно, это будут регионы южнее Украины. Там, где сейчас землетрясения происходят или еще южнее - это Ближний Восток. Вероятно, внимание общественного мнения будет смещено на другие регионы», - заявил военный аналитик.

Прохватилов сказал о том, что США все равно, где именно зарабатывать средства для своего оборонно-промышленного комплекса. По его словам, на данный момент американские военные корпорации интересуются в получении контрактов от Конгресса.

По его словам, на сегодняшний день ОПК США находится в серьезном кризисе, а производство некоторых типов оружия не могут быстро возобновить из-за нехватки запчастей или же прекращения производства каких-то элементов. Военный эксперт напомнил, что комиссия Конгресса США установила факт воровства подрядчиков в период с 2013 по 2018 год в размере 6,5 трлн долларов.

Напомним, накануне американский обозреватель Роджер Закхейм заявил, что украинский конфликт показал «ахиллесову пяту» в национальной обороне США и необходимость в модернизации промышленного потенциала.