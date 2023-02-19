Российская система распознавания лиц помогла вычислить мафиози во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Фото: Алиса ТИТКО

Российская система распознавания лиц FindFace security, внедренная в ряде городов в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, помогла вычислить и задержать большое число разыскиваемых людей, в том числе и мафиози. Об этом рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«За период чемпионата было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли. Наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, мол, кто его здесь найдет? А его тут задержали», - сказал глава «Ростеха» в эфире телеканала «Звезда плюс», отметив, что проект был запущен к ЧМ-2018.

Глава госкорпорации уточнил, что система стала стартапом компании NtechLab, а «Ростех» помог запустить проект серийно, после чего камеры поставили к чемпионату. Сообщается, что к системе распознавания лиц FindFace security было подключено примерно 500 камер городского наблюдения, а также стадионов.

Напомним, в 2019 году на концерте Metallica в Москве задержали 33-летнего вымогателя, который находился в федеральном розыске. Как писал сайт KP.RU, задержание произошло при помощи технологии распознавания лиц FindFace Security.