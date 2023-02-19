Володин назвал подлостью планы отменить празднование Дня Победы на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин назвал планы Верховной Рады отменить празднование 9 мая на Украине самым подлым поступком по отношению к людям, сражавшимся с нацистами во время Великой Отечественной войны.

Парламентарий считает, что украинские власти пошли на такой шаг, поскольку День Победы объединяет большинство жителей России, Украины и Белоруссии, что «не дает покоя нынешнему киевскому режиму».

Володин заявляет, что в процессе уничтожения такой памяти был введен запрет общение на русском языке, а также уничтожены памятники советским солдатам на Украине и произошел «раскол православной церкви».

«Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, - она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы», - написал спикер Госдумы РФ в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, в минувший вторник, 14 февраля, в Верховную раду был внесен законопроект об отмене празднования Дня Победы, а также 8 марта и 1 мая. Как писал сайт KP.RU, позже на сайте украинского президента появилась петиция с требованием не отменять празднование 9 Мая.