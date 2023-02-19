Вице-президент Харрис заявила, что призывы к омоложению власти не по адресу и у США есть сильный лидер Фото: REUTERS

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что призывы к омоложению американского истеблишмента направлены не по адресу, заявив, что у страны уже есть сильный и смелый лидер, которым она назвала Джо Байдена.

Таким образом американский вице-президент отреагировала на слова бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, заявившей о планах участвовать в выборах 2024 года. Как заявила политик, США не преуспеют, если продолжат полагаться на политиков, чей расцвет сил был в прошлом веке.

«Если вы выдвигаете предположение о том, что нужно новое поколение политиков в противовес человеку, который сейчас президент, это атака. Но она не по адресу. Если смысл в том, чтобы у нас было сильное руководство, то у нас есть сильный лидер - это Джо Байден», - заявила вице-президент США в интервью MSNBC.

Харрис отметила, что на данный момент у страны есть, «возможно, один из самых смелых и сильных» лидеров за всю ее историю.

Напомним, накануне бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США «укрывает» правду о состоянии здоровья американского лидера.