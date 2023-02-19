Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Чугуеве Харьковской области Фото: REUTERS

Несколько взрывов произошли в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом утром в воскресенье, 19 февраля, сообщает украинское издание Klymenko Time.

По данным сервиса для оповещения украинского населения, в Харьковской области на данный момент была объявлена воздушная тревога.

Напомним, днем ранее, 18 февраля, появилось сообщение о двух взрывах в Хмельницкой области Украины. Как заявил глава областной администрации Сергей Гамалий, громкие хлопки были слышны в городе Хмельницкий. Незадолго до этого, 15 февраля, украинские СМИ заявили о взрывах в Полтавской области, а также о взрывах в городе Волчанске Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова сообщила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины на данный момент превышает 127 млрд долларов.