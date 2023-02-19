Ван И заявил о преодолении пандемии в Китае и готовности восстановить контакты с миром Фото: REUTERS

Китай преодолел пандемию коронавирусной инфекции и теперь готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром. Такое заявление сделал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И.

«Китай успешно вышел из стадии пандемии и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», - приводит официальный сайт МИД КНР слова дипломата, сказанные во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Мюнхене.

В своей речи Ван И отмечается, что стороны способны активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и Европейского союза, а также использовать диалог на высоком уровне в разных областях для скорейшего восстановления взаимодействия на уровне, который был до периода пандемии. По его словам, Пекин и Брюссель должны поддерживать открытое сотрудничество, поддерживая стабильность глобальных цепочек поставок.

Напомним, в начале января этого года ВОЗ заявил, что Китай предоставляет неполные данные по коронавирусу. Все произошло после того, как китайская госкомиссия по здравоохранению отказалась публиковать ежедневные данные о COVID-19, а с начала декабря 2022 года там заболело 248 миллионов человек.