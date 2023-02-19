Захарова заявила, что Макрон открыто признался в попытках Запада поменять власть в России

Захарова заявила, что Макрон открыто признался в попытках Запад поменять власть в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Париж никогда не выступал за «разгром» России. Как заявила дипломат, президент Франции открыто признался в попытках Запада поменять российскую власть.

Ранее французский президент заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за «полный разгром» России, отметив, что в Париж никогда не было и не будет такой позиции.

«Про "никогда". Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне», - отметила Захарова, напомнив также, что Франция является членом Североатлантического альянса и поставляет оружие на Украину.

Дипломат напомнила, что в своей речи французский лидер заявил о том, что «в последнее десятилетие было много попыток смены режима и все они закончились неудачей». По ее словам, «Макрон бесценен», поскольку открыто признался, что эти годы западные страны пытались не просто вмешиваться во внутренние дела страны, но и поменять российскую власть.