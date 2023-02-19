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НовостиПолитика19 февраля 2023 8:26

Российский доброволец описал тактику украинской разведки под Угледаром

Доброволец «Эспаньолы» заявил, что украинские войска посылают новичков на разведку под Угледаром
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российский доброволец описал тактику украинской разведки под Угледаром

Российский доброволец описал тактику украинской разведки под Угледаром

Фото: REUTERS

Подразделения украинской разведки, которые расположены под Угледаром, посылают к российским позициям в первую очередь новичков или же слабо подготовленных солдат. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной.

Российский доброволец заявил, что лично сталкивался с подобными ситуациями, предполагая, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются испытать новобранцев на бесстрашие.

«У них есть такая практика - они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них 250 метров, а по факту - 150 метров», - рассказал доброволец, отметив, что слышал подобные истории и от других сослуживцев, поэтому считает такую ситуацию закономерностью.

Командир также отметил, что в районе Угледара снова начинается медленное продвижение Вооруженных войск (ВС) России, в том числе речь идет об отрядах морской пехоты. «Этот участок фронта очень тяжелый, но ребята наши двигаются вперед везде. Под городом они уже воюют», - отметил он.

Напомним, ранее российский разведчик рассказал, что украинские войска бросают вооружения при отступлении на кременском участке.