Российский доброволец описал тактику украинской разведки под Угледаром Фото: REUTERS

Подразделения украинской разведки, которые расположены под Угледаром, посылают к российским позициям в первую очередь новичков или же слабо подготовленных солдат. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной.

Российский доброволец заявил, что лично сталкивался с подобными ситуациями, предполагая, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются испытать новобранцев на бесстрашие.

«У них есть такая практика - они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них 250 метров, а по факту - 150 метров», - рассказал доброволец, отметив, что слышал подобные истории и от других сослуживцев, поэтому считает такую ситуацию закономерностью.

Командир также отметил, что в районе Угледара снова начинается медленное продвижение Вооруженных войск (ВС) России, в том числе речь идет об отрядах морской пехоты. «Этот участок фронта очень тяжелый, но ребята наши двигаются вперед везде. Под городом они уже воюют», - отметил он.

Напомним, ранее российский разведчик рассказал, что украинские войска бросают вооружения при отступлении на кременском участке.