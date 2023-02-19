В Крыму национализировано около 700 объектов имущества украинских олигархов и политиков

Глава парламента Крыма Владимир Константинов. Фото: ТГ

В Крыму было национализировано до 700 объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов, а также политиков. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Сообщается, что в список попали Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Ринат Ахметов, Сергей Тарута, Нестор Шуфрич и другие. Парламентарий уточнил, что вырученные с продажи их имущества средства направят на нужды специальной военной операции на Украине.

«Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», - приводит РИА Новости слова главы парламента Крыма.

Константинов заявил, что олигархи и бизнесмены из Украины не стеснялись зарабатывать на жителях российского региона, игнорируя при этом какие-либо позиции украинских властей о принадлежности Крыма.

«Конечно, у тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести», - добавил он.

Напомним, госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов бизнесменов 3 феврали этого года.