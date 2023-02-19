В России выявили 14233 случая коронавируса 19 февраля 2023 года

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки снизилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в России выявлено более 14 тысяч случаев заражения COVID-19. Также за этот день выздоровели 9316 человек, а госпитализация потребовалась 799 пациентам, что почти вдвое меньше, чем днём ранее. 36 человек скончались. Об этом 19 февраля 2023 года сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9% ... Выздоровели за сутки 9316 человек, или на 18,6% меньше в сравнении с 18 февраля 2023 годом", - рассказали в оперативном штабе.

Ранее сайт KP.RU писал, что Всемирная организация здравоохранения продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса в связи с “переходным этапом” пандемии.