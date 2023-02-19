Боррель заявил, что Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Киев получает достаточно вооружений, однако мало боеприпасов, призвав Евросоюз в течение недели решить данную проблему.

«Мы армия Украины, поскольку эта война - это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов, - сказал он. - Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов», - заявил он.

Боррель также сообщил, что внеочередная встреча глав Министерств иностранных дел стран - членов Евросоюза состоится 6-7 марта 2023 года для того, чтобы скоординировать поставки дополнительного вооружения и боеприпасов Киеву.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ускорить темпы поставок вооружения Украине, заявив на то, что текущие поставки намного превышают возможности их производства НАТО, назвав также украинский конфликт «войной логистики».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)