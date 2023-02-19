Британский генерал Сандерс раскритиковал "извращённую" политику Лондона

Глава генштаба Великобритании назвал армию бедным родственником трех видов вооруженных сил Фото: Shutterstock

Глава генерального штаба Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс раскритиковал сокращения финансирования армии и пригрозил Министерству обороны уйти в отставку. Знакомые британского генерала уверены, что Сандерс в знак протеста может даже покинуть свой пост. По их словам генерала не устраивает “извращённая” политика сокращений финансирования армии, которая вынуждает их работать с устаревшим оборудованием. Такое мнение приближённых к генералу людей передает издание Daily Mail.

По сообщению издания Министр обороны Британии Бен Уоллес в курсе позиции генерала. По оценкам их источников армия никогда не была в настолько плохом состоянии. Проблемы с жильём и низкая заработная плата подрывает моральных дух бойцов, что приводит к сокращению личного состава вооруженных сил. “Армия является бедным родственником трех видов вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали", — цитирует Daily Mail.

Сайт KP.RU уже рассказывал о британском генерале. Сандерс считает что что после спецоперации на Украине Россия станет "еще опаснее".

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