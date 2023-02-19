Боррель заявил, что Украина уже входит в европейскую семью, но пока неофициально Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина уже является членом европейской семьи, призвав «институционализировать» данной решение.

«Украина уже стала членом европейской семьи, ее частью, поскольку ее бомбят ... Теперь осталось просто институционализировать это решение», - заявил дипломат в воскресенье, 19 февраля, в ходе своего выступления в Мюнхене на конференции по безопасности, не уточняя при этом, когда это может произойти

Как писал сайт KP.RU, Боррель также заявил, что на данный момент Киев получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, призвав Европейский союз решить данную проблему в течение недели. Дипломат назвал Евросоюз украинской армией, заявив, что военные действия являются вызовом европейской безопасности, «экзистенциальным вызовом».

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