Боррель призвал ЕС начать технологический блицкриг в промышленности для обеспечения армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз должен начать технологический блицкриг в своей промышленности для того, чтобы обеспечить армии стран-членов Евросоюза оружием и боеприпасами. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего выступления в воскресенье, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны усилить оборону промышленности. Мы должны производить больше боеприпасов и для всех нас», - заявил дипломат, отметив также, что приоритетом для Европейского союза должен оставаться Киев.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Боррель также назвал Европейский союз украинской армией, указав на то, что военные действия являются вызовом европейской безопасности, а также признал Украину членом европейской семьи, призвав «институционализировать» это решение.

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