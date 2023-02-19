Бербок собирается выдвинуть кандидатуру на пост канцлера Германии

Бербок намерена выдвинуться в канцлеры ФРГ при роспуске бундестага Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост немецкого канцлера в случае, если кризис на Украине приведет к роспуску бундестага. Об этом пишет Journal du Dimanche, ссылаясь на дипломатический источник.

«Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага», - сказано в статье издания.

Напомним, в конце января этого года, глава немецкого внешнеполитического ведомства в ходе заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу делать больше для Киева.

Как писал сайт KP.RU, после подобных слов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина по вопросу участия ФРГ в украинском конфликте.

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