Politico: на Западе чувствуют «конец миропорядка» после Мюнхенской конференции по безопасности Фото: REUTERS

Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась в пятницу, 17 февраля, говорит о дальнейшем обострении ситуации в мире. Об этом пишет автор издания Politico Мэтью Карницниг.

В статье отмечается, что участники Мюнхенской конференции «нервничают», поскольку предчувствуют конец миропорядка. Особым признаком подобного «беспокойства» автор материала назвал поведение Берлина, готового к дальнейшей эскалации украинской ситуации, о чем, по словам Карницнига, говорят изменившаяся риторика немецкого канцлера Олафа Шольца и заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

«Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали … Следует помнить, что в начале прошлого года ведущие социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с территории Германии», - заявил он, отметив, что следует «начать беспокоиться».

Напомним, ранее Шольц обратился к странам - членам Европейского союза с просьбой передать Украине как можно больше танков Leopard 2, а в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене сказал о том, что не считает поставки оружия Киеву затягиванием конфликта.

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