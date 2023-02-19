Песков сомневается, что Байден откликнется на предложение Лукашенко о саммите Россия-США-Белоруссия в Минске

Песков сомневается, что в Байден откликнется на предложение Лукашенко о саммите Россия-США-Белоруссия в Минске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны не готовы к мирным инициативам по урегулированию украинского кризиса, и усомнился, что президент США Джо Байден откликнется на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в Минске трехсторонний саммит Россия-США-Белоруссия

«Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным», - отметил Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», напомнив заявления официального Вашингтона о том, что у американского лидера «не будет никаких остановок кроме как в Польше».

Напомним, ранее Песков уже усомнился в том, что Вашингтон сможет положительно ответить на сделанное предложение белорусского лидера о проведении переговоров Байдена и президента России Владимира Путина в Минске.

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