Жозеп Боррель выразил обеспокоенность тем, что Киев получает недостаточно боеприпасов для боевых действий. Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал Евросоюз “армией Украины”. Заявление политика прозвучало на конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля 2023 года. Также он отметил, что конфликт на Украине является прямой “экзистенциальной” угрозой всей Европе.

Боррель выразил обеспокоенность тем, что Киев получает недостаточно боеприпасов для боевых действий. Он призвал Евросоюз не аплодировать Зеленскому, а заняться оптимизацией и улучшением снабжения вооруженных сил Украины.

Как писал ранее сайт KP.RU, на конференции в Мюнхене политик призвал остальные страны ЕС начать технологический блицкриг в промышленности для обеспечения армии. По его мнению будущие войны будут другими и потребуют более продвинутых сил и средств.

Напомним, что с подобными призывами ранее выступал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который назвал украинский конфликт “войной логистики” и признал, что поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО, призвав блок расширить производство боеприпасов.

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