Минпросвещения России решило проводить «Разговоры о важном» и для родителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство просвещения РФ решило проводить уроки «Разговоры о важном» также для родителей. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, уточнив, что на данный момент прорабатывается формат подобных бесед.

«Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей … Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно - такая системная работа», - сказал министр.

Напомним, ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что занятия «Разговоры о важном», которые появились в школах страны с сентября прошлого года, являются циклом классных часов. Как уточнили в ведомстве, это стало частью образовательных программ, поэтому все школьники должны посещать эти уроки. При этом выставлять оценки за работу на таких занятиях ученикам не будут.