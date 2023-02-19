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НовостиЭкономика19 февраля 2023 12:10

Миллер видит большие перспективы для российского газа на азиатском рынке

Объемы потребления на азиатском рынке в последнее время заметно выросли, отметил глава «Газпрома»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Газпром» видит большие перспективы для российского газа на азиатском рынке

«Газпром» видит большие перспективы для российского газа на азиатском рынке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рынок Азии представляет для «Газпрома» большие перспективы, поскольку является самым динамичным в мире, считает председатель правления российского холдинга Алексей Миллер.

«Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Миллер, объемы потребления на азиатском рынке в последнее время заметно выросли.

Напомним, «Газпром» с 1 января 2023 вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай. По словам Миллера, в прошедшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение. Он подчеркнул, что по просьбе китайских коллег в конце декабря 2022 холдинг вышел на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для этого года.

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