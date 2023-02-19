Миллер видит большие перспективы для российского газа на азиатском рынке

«Газпром» видит большие перспективы для российского газа на азиатском рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рынок Азии представляет для «Газпрома» большие перспективы, поскольку является самым динамичным в мире, считает председатель правления российского холдинга Алексей Миллер.

«Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Миллер, объемы потребления на азиатском рынке в последнее время заметно выросли.

Напомним, «Газпром» с 1 января 2023 вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай. По словам Миллера, в прошедшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение. Он подчеркнул, что по просьбе китайских коллег в конце декабря 2022 холдинг вышел на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для этого года.

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