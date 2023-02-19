Российские войска поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе Хмельницкого Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации 383 полка беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Хмельницкой области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности поражен пункт дислокации 383 БПЛА ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», – сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в районе Херсона.

Напомним, в ЛНР российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Кроме того, российскими артиллеристами была уничтожена расположенная под Херсоном американская радиолокационная станция AN/TPQ-36 и перевозивший ее пикап.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)