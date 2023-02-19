"Он не в себе": Макрона во Франции раскритиковали за противоречивую позицию по России

Макрона обвиняют в том, что он ведёт Францию к войне Фото: REUTERS

Лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо выступил с критикой президента Франции Эммануэля Макрона в своих соцсетях. Он обвинил президента в противоречии собственным заявлениям, сказанным на Мюнхенской конференции.

"Вернувшись из Мюнхена, Макрон говорит прямо противоположное тому, что он там заявил: "не громите Россию" и так далее. Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение!" — сказал Филиппо.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, президент Франции в интервью Journal du Dimanche заявлял, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России. Однако сутками ранее с трибуны мюнхенской конференции Макрон заявил, что “сейчас не время для мирного диалога" с Россией.

Эти противоречащие друг другу заявления также разобрала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграмм канале.

Недавно лидер партии "патриоты" Филиппо обвинил Макрона в том, что он ведёт Францию к войне.

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