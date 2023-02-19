Захарова назвала грубым нарушением международного права удары Израиля по Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атаки Израиля по Сирии, в результате которых погибли люди, являются грубым нарушением норм международного права, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении Сирии и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона», – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что в результате ударов по арабской республике погибли по меньшей мере пять человек и еще 15 получили ранения. Как отметила представитель ведомства, продолжение ударов по Сирии неприемлемо в условиях, когда многие страны мира активно помогают ей в преодолении последствий землетрясения.

Напомним, Израиль нанес ракетный удар по жилому кварталу Дамаска, который привел к жертвам среди мирного населения.