Кадыров планирует создать ЧВК после ухода с государственной службы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию (ЧВК) после того, как завершит работу на государственной службе.

«Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую по завершении работы на госслужбе составить конкуренцию Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», – написал политик на своей странице в Telegram.

По мнению Рамзана Кадырова, ЧВК доказали свою эффективность в военном плане и положили конец разговорам об их необходимости.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году глава Чечни намекнул на свою отставку. Политик записал видеообращение, в котором признался, что хочет когда-нибудь уйти в бессрочный отпуск.

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