ВСУ повредили здание прокуратуры при обстреле центра Донецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из ракет, выпущенных Вооруженными силами Украины по Ворошиловскому району Донецка в воскресенье, 19 февраля, повредила здание прокуратуры.

Как передает РИА Новости, сейчас в здании наблюдается возгорание и задымление. На месте инцидента работают экстренные службы.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка, выпустив за две минуты 40 ракет из реативной системы залпового огня. Снаряды попали по торговым рядам «Крытого рынка» и автостанции.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 февраля, территория Донецка четыре раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ, в результате было повреждено здание детского сада.

Ранее жертвой дистанционного минирования ВСУ в Донецке стал школьник. Он подорвался на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел в Кировском районе города возле одного из учебных заведений.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)