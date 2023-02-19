Минобороны РФ опровергло слухи об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

Военнослужащие Донецкого и Луганского армейских корпусов, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января 2023 года, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации опровергло появившиеся сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского Армейских корпусов.

В своем телеграмм канале министерство обороны заявило: “Информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.”

Также в ведомстве отметили, что все военнослужащие Донецкого и Луганского армейских корпусов, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января 2023 года, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Сайт KP.RU ранее писал, что после начала специальной операции на Украине многократно увеличилось количество фейков о ходе ведения боевых действий на территории ДНР и ЛНР. Мы развенчивали главные из них.

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