Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 февраля 2023 15:19

Киев готовит провокацию для обвинения России в ударах по радиационно-опасным объектам Украины

Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для обвинения России в ударах по радиационно-опасным объектам Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Киев готовит провокацию для обвинения России в ударах по радиационно опасным объектам Украины

Киев готовит провокацию для обвинения России в ударах по радиационно опасным объектам Украины

Фото: REUTERS

Украинские власти готовят провокацию с целью обвинения Вооруженных сил России в ударах по радиационно-опасным объектам Украины, заявило Министерство обороны РФ.

«С территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как утверждает Минобороны, после этого Киев обвинит ВС России в нанесении неизбирательных ударов по радиационным объектам Украины, которые якобы привели к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские спецслужбы были намерены осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы военных преступлений. Для этого в Киеве спланировали управляемый подрыв двух зданий в Краматорске.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)