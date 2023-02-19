Киев готовит провокацию для обвинения России в ударах по радиационно опасным объектам Украины Фото: REUTERS

Украинские власти готовят провокацию с целью обвинения Вооруженных сил России в ударах по радиационно-опасным объектам Украины, заявило Министерство обороны РФ.

«С территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как утверждает Минобороны, после этого Киев обвинит ВС России в нанесении неизбирательных ударов по радиационным объектам Украины, которые якобы привели к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские спецслужбы были намерены осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы военных преступлений. Для этого в Киеве спланировали управляемый подрыв двух зданий в Краматорске.

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