В США назвали новое требование Вашингтона к Зеленскому

США потребовали от Зеленского активизации боев на Украине Фото: REUTERS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потребовала от главы Украины Владимира Зеленского активизировать боевые действия, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Politico, Киев получил от Белого дома требование «закрепить свои достижения и нанести по возможности свой контрудар». Кроме того, США потребовал от команды Зеленского начать подготовку к наступлению уже сейчас, так военная помощь от стран Запада ограничена.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон послал президенту Украины сигнал о возможном ограничении военной поддержки Запада. Как заявил профессор Лондонского университета Роб Сингх, признаки потенциального нежелания продолжать финансировать Украину являются всего лишь выражением того, что Киев должен не просто продолжать сражаться, но и совершить какой-то решительный перелом в боевых действиях.

Власти Запорожской области заявляли, что Вооруженные силы Украины стягивают допрезервы на линию соприкосновения в регионе. Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет армия РФ, считает член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

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