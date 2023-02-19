В Конгрессе США увидели подвижки в вопросе поставок Украине истребителей Фото: REUTERS

В вопросе передачи Украине истребителей F-16 появились подвижки, считает глава комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол.

«Думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло. Чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт», – заявил конгрессмен в эфире телеканала CNN.

По мнению Маккола, США должны передать Украине все, о чем она просит.

Напомним, в конце января президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен передавать Киеву истребители F-16.

Позже координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил, что Украина не получит истребители F-16, поскольку уже пользуется военной помощью от Вашингтона в больших объемах.

Между тем сообщается, что некоторые чиновники Пентагона продвигают идею поставки Киеву боевых самолетов, и эта идея набирает все большую поддержку.

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