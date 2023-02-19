Бастрыкин назвал предателями известных россиян, критикующих российскую армию за границей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Известные россияне, получившие популярность и благосостояние в своей стране, а теперь критикующие российскую армию из-за рубежа, являются предателями, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии. Иначе как предателями их назвать нельзя», – заявил он в интервью ТАСС.

Как отметил Бастрыкин, многие известные люди, в частности представители шоу-бизнеса, не просто зарабатывают деньги на своем творчестве, но и влияют на культурное сознание людей и их ценности. Они могут способствовать объединению или разобщению людей, поэтому владельцы популярных аккаунтов в соцсетях несут моральную ответственность за то, какую информацию они несут обществу, считает председатель СК РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации, являются предателями. Такие граждане фактически бросили свою родину, полагает он.

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