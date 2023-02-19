Express: Санкции не помешали России заработать миллиарды долларов на продажи нефти

Санкции не помешали России заработать миллиарды долларов на продажи нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия заработала миллиарды долларов на продажи нефти, несмотря санкции, введенные странами Евросоюза.

Как передает британская газета Express, «российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается». По информации издания, количество новых буровых скважин в России увеличилось на 7%. Кроме того, опрошенные газетой эксперты сообщили, что РФ удалось сохранить большую часть активов и технологий в сфере нефтесервиса.

В сообщении отмечается, что решение президента России Владимира Путина о замене на российское юридическое лицо оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передача активов компании в собственность государства стало «щелчком по носу» для производителей топлива из западных стран.

Напомним, Россия в ноябре 2022 нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля прошлого года. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), объем экспорта достиг 8,1 миллиона баррелей в сутки.

Как писал сайт KP.RU, Евросоюз с 5 декабря 2022 прекратил покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

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