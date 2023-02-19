ЛОР назвала ситуации, когда носовое кровотечение смертельно опасно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отоларинголог Алина Титкова назвала причины, когда носовые кровотечения могут быть смертельно опасны. Примерно в 15% случаев вызывать такое могут доброкачественные и злокачественные (раковые) новообразования.

Еще одной причиной носовых кровотечений являются травмы или характерные заболевания, например юношеская ангиофиброма носоглотки.

Но в большинстве случаев (85%) кровь из носа идет из-за соматических заболеваний – это артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови.

Остановить кровотечение в домашних условиях можно, но при условии, что оно несложное. Нужно взять ватный шарик или марлевую турунду и поместить ее в полость носа.

- Делать это следует в сидячем положении без запрокидывания головы назад. Также можно приложить к носу что-то холодное, — пояснила специалист NEWS.ru.

А вот серьезные кровотечения так просто не остановить, нужно обращаться за помощью к врачу. Обязательно предстоит установить причину, оно может быть вызвано повреждением сосуда.

Если же остановить кровь не удается и общий объем потери превышает 200 мл, возникает угроза жизни человека.

Кстати, любители выщипывать волосы в носу ради красоты рискуют вызвать смертельно опасное заболевание — тромбоз синуса. Во время этой процедуры травмируется слизистая, это может вызвать небольшое кровотечение и воспаление. Впоследствии место может начать гноиться, передает "360"