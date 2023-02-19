Bloomberg: США планируют новые санкции против энергетического сектора и ВПК России

США планируют новые санкции против энергетического сектора и ВПК России Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов планируют ввести против России новые санкции, которые затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс, рассказали источники, знакомые с вопросом.

По информации Bloomberg, новые меры будут касаться экспортного контроля. Кроме энергетического и оборонного секторов, они будут направлены против нескольких финансовых учреждений и физических лиц. Также США намерены сосредоточиться на предотвращении обхода Россией санкций и подрыве поддержки, которую Москвы получает от третьих стран, говорится в сообщении.

Накануне главы стран «Большой семерки» в совместном заявлении по итогам первой встречи призвали третьи страны не помогать России. За поддержку РФ государства «заплатят серьезную цену», пригрозили в G7.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и США начали разработку санкций против России еще за два месяца до начала специальной военной операции на Украине.

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