Врач назвал три причины, приводящие к набору веса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Набор веса чаще всего происходит из-за разницы в потреблении и расходовании калорий. Такой дисбаланс можно восстановить за счет увеличения объемов физической активности и снижения потребления калорий. Но бывают и другие причины, которые не позволяют похудеть. Среди этих факторов нарушение сна, микробиота, воздействие химических веществ.

Важную роль в метаболизме играют гормоны, а на них в свою очередь влияют многие факторы. Один из ключевых – сон. Его недостаток провоцирует увеличенную выработку кортизола, повышает уровень инсулина и инсулинорезистентность

Состояние микробиоты, сообщества бактерий кишечника, тоже отвечает за вес. На них благоприятно сказывается потребление продуктов, богатых клетчаткой. Такое питание остановит набор веса.

Некоторые химические вещества приводят к нарушению эндокринного баланса в организме.

- Такие вещества называются «обесогенами». К ним, например, относятся многие пластификаторы: бисфенол, А, B, S, парабены, пестициды, - говорит Кирилл Белан, врач-терапевт, руководитель направления превентивной медицины клиник «Атлас» «Газете.Ru».

В связи с этим медик порекомендовал избегать пластиковой посуды и не разогревать пищу в СВЧ-печи в контейнерах.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль отметила, что вся пища различается по количеству энергии, которую может поставить организму. В маленьком батончике ее может быть столько же, сколько в ведре овощей. Из-за этого складывается впечатление, что едим мало, а получать можем избыток энергии, отсюда проблемы с похудением, пишет ФАН.

Диетолог Наталья Круглова посоветовала обязательно есть говяжью печень людям с дефицитом железа. Данный продукт также содержит «полноценный белок» со всеми аминокислотами, включая незаменимые, и цинк, пишет NEWS.ru.

Чрезмерное употребление сладостей — это не просто угроза для здоровья, но и вид пищевой зависимости. Человек, неспособный контролировать зависимость от десертов, попадает в замкнутый круг: лакомиться вредно, а отказаться не получается. Кому ни в коем случае нельзя есть сладкое и как отличить патологическую тягу от безобидной привычки, пишет газета "Известия".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли похудеть за месяц (подробнее)