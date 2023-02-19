Терапевт дала советы, которые помогут справиться с первыми симптомами простуды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева дала рекомендации, которым нужно следовать с первых минут появления симптомов простуды.

Едва заметили характерное состояние - слабость, чихание, заложенность носа, повышение температуры и прочее – нужно немедленно начинать терапию, это позволит выиграть время.

Самолечение может принести отрицательный результат, поэтому лучше проконсультироваться с врачом, но все-таки есть универсальные способы поддержать организм.

Нужно соблюдать постельный режим и пить больше воды. При повышении температуры увеличивается потоотделение, поэтому нужно восполнять потерю влаги.

- Обильное питье также помогает быстро вывести микробные токсины из организма, — пояснила Олеся Савельева «Спорт-экспрессу».

Если появился насморк, то нужно промывать слизистую носа специальными солевыми спреями не менее 5-8 раз в день. Они не обладают лекарственным эффектом, но положительно скажутся на дыхании.

При ощущении боли в горле, нужно начинать полоскание растворами с бактерицидным эффектом, например, Фурацилином.

А укрепить иммунитет поможет витамин С. При этом важно помнить, что чрезмерное потребление шипучих витаминов провоцирует аллергию.

Тем временем, врач-эндокринолог, детский эндокринолог Инвитро-Урал Вероника Зайцева рассказала, что зимой чаще всего проявляется авитаминоз. На него укажут нарушение сна, отсутствие сил, слабость, быстрая утомляемость, пишет "Российская газета".

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