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НовостиПолитика19 февраля 2023 18:27

Постпред США при ООН назвала «красной линией» военную помощь Китая России

Пекин ждут серьезные последствия, предупредила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Постпред США при ООН назвала «красной линией» военную помощь Китая России

Постпред США при ООН назвала «красной линией» военную помощь Китая России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки Китаем оружия России для их использования в боевых действиях на Украине станут для Соединенных Штатов «красной линией», заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд.

«Если есть какие-либо мысли и усилия со стороны китайцев и других, чтобы оказать поддержку русским в ходе боевых действий на Украине, то это неприемлемо. Это будет красная линия», – приводятся слова дипломата на сайте поспредства США.

Томас-Гринфилд не стала уточнять, что именно Вашингтон предпримет в отношении Пекина в случае поставок вооружений России, отметив, что КНР ждут серьезные последствия.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине. Кроме того, по словам главы Госдепа, США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

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