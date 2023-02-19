Постпред США при ООН назвала «красной линией» военную помощь Китая России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки Китаем оружия России для их использования в боевых действиях на Украине станут для Соединенных Штатов «красной линией», заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд.

«Если есть какие-либо мысли и усилия со стороны китайцев и других, чтобы оказать поддержку русским в ходе боевых действий на Украине, то это неприемлемо. Это будет красная линия», – приводятся слова дипломата на сайте поспредства США.

Томас-Гринфилд не стала уточнять, что именно Вашингтон предпримет в отношении Пекина в случае поставок вооружений России, отметив, что КНР ждут серьезные последствия.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине. Кроме того, по словам главы Госдепа, США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

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