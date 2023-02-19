Терапевт назвала продукты, которые помогут сохранить молодость Фото: pixabay.com

Врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Ладыгина назвала продукты, которые способны продлить молодость. Это группа уникальных природных биорегуляторов – это полипренолы и биофлавоноиды. Эти компоненты позволяют сохранить целостность мембраны клетки и за счет этого восстанавливаются органы и ткани.

На фоне повышенных нагрузок и стрессов, включать их в свой рацион особенно актуально.

Нервные ситуации проводят к повреждению мембран и это приводит к болезням и старению.

Полипренолы и биофлавоноиды содержатся голубике, смородине, киви, клюкве, вишне.

- Горсть таких ягод улучшит память и когнитивную функцию, окажет антидепрессивный эффект и поможет продлить молодость, – заключает врач в беседе с "Газетой.Ru".

Крупы - еще одна категория продуктов, которые позволяют сохранить молость и красоту, пишет газета "Известия".

Петрушка и лосось - еще одна категория продуктов, которые благотворно влияют на состояние кожи и волос, пишет RT.

Маточное молочко — настоящий эликсир молодости, долголетия, мужского и женского здоровья. Его эффективность не вызывает сомнения у народных целителей и даже у квалифицированных врачей и ученых. Потому на основе пчелиного продукта изготавливаются многие препараты и косметические средства, пишет Пятый канал.