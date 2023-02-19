Бастрыкин заявил, что украинские военные обезглавливают погибших наемников

Украинские военные обезглавливают погибших наемников для невозможности мих опознания Фото: REUTERS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их невозможно было опознать, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», – сказал глава СК РФ в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, несколько обезглавленных тел было обнаружено в зоне проведения специальной военной операции. Позже российские специалисты по записям в мобильных телефонах установили, что эти погибшие были польскими наемниками.

Как писал сайт KP.RU, ранее в СК России назвал размер вознаграждений иностранных наемников в ВСУ. По информации ведомства, они получают за участие в боевых действиях от 30 до 100 тысяч гривен. В настоящее время предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам «Грузинского национального легиона», один из них был награжден украинской разведкой медалью «Украина превыше всего».