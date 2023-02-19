Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тысячу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек, сообщает турецкое управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

«Согласно последней полученной информации погибли в общей сложности 41 020 граждан», – говорится на сайте управления.

Как отметили в AFAD, после двух землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 в провинции Кахраманмараш в Турции произошло 6 212 афтершоков.

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 4,6 в турецком Элязыге.

Между тем группа экспертов заявила о возможности нового мощного землетрясения на территории Турции, которое по их оценкам может разрушить половину Стамбула. Ожидаемое землетрясение превысит по ущербу и унесенным жизням потери в Кахраманмараше, считают сейсмологи.

Напомним, два серьезных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.