В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против поддержки Украины.
Фото: Кадр видео
В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против поддержки Украины.
Агентство отмечало, что еще до начала «Марша ярости против военной машины», организованного Либертарианской партией, у мемориала Линкольна собрались около сотни человек.
По данным издания, в руках у протестующих транспаранты против «поддержки нацистов на Украине», а также российские флаги.
Как указывалось, один из участников держал плакат с надписью «Байден подорвал «Северный поток».
«Марш ярости против военной машины» организовала Либертарианская партия у мемориала Линкольна
Фото: Кадр видео
Как писал сайт KP.RU, журналист Сеймур Херш представил итоги расследования, в котором говорится о том, что взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили американские водолазы и произошло это летом 2022 года, когда проходили учения НАТО.
Позже он обвинил американские власти и СМИ США в замалчивании каких-либо данных о причастности Вашингтона ко взрывам на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2».