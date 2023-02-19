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НовостиВ мире19 февраля 2023 20:47

В Вашингтоне прошел массовый митинг против поддержки киевского режима

Участники выступают против «поддержки нацистов на Украине»
Сергей ГАПЧУК
В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против поддержки Украины.

В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против поддержки Украины.

Фото: Кадр видео

В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против поддержки Украины.

Агентство отмечало, что еще до начала «Марша ярости против военной машины», организованного Либертарианской партией, у мемориала Линкольна собрались около сотни человек.

По данным издания, в руках у протестующих транспаранты против «поддержки нацистов на Украине», а также российские флаги.

Как указывалось, один из участников держал плакат с надписью «Байден подорвал «Северный поток».

«Марш ярости против военной машины» организовала Либертарианская партия у мемориала Линкольна

«Марш ярости против военной машины» организовала Либертарианская партия у мемориала Линкольна

Фото: Кадр видео

Как писал сайт KP.RU, журналист Сеймур Херш представил итоги расследования, в котором говорится о том, что взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили американские водолазы и произошло это летом 2022 года, когда проходили учения НАТО.

Позже он обвинил американские власти и СМИ США в замалчивании каких-либо данных о причастности Вашингтона ко взрывам на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2».