GT: НАТО после Украины планирует развязать вооруженный конфликт на Тайване Фото: REUTERS

НАТО после Украины планирует развязать новый вооруженный конфликт на Тайване, на это намекнул генсек организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности, об этом написало издание Global Times.

«Прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США вовлечена в кризис, который сама же и начала. Тем не менее, альянс уже задумал еще один, на Тайване», - говорится в статье.

По мнению газеты, НАТО, будучи изжившим себя объединением времен холодной войны, не может существовать без военных конфликтов. Поэтому альянс усиливает тревожные настроения в Азии, готовясь к очередному столкновению, подчеркнули в публикации.

«Судя по тому, как развивается конфликт между Россией и Украиной, возможности НАТО не соответствуют желаемому, и альянс только окажется в проигрыше, если будет расширять свое влияние в Азии», - отметили журналисты.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2022 года в Минобороны Китая заявили, что армия страны продолжит предпринимать меры, направленные на защиту территориальной целостности государства, чтобы исключить провокации со стороны так «называемого независимого Тайваня».

16 августа 2022 года сообщалось, что бывшие специалисты из Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США проводили учебные игры, в которых моделировали военный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня.

3 декабря 2022 года в США заявили, что считают возможным начало военных действий между Китаем и Тайванем. Вашингтон видит своей задачей предотвращение такого развития событий.

13 декабря 2022 года минобороны Тайваня сообщало, что за сутки в опознавательную зону систем ПВО острова зашли 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая, в том числе 18 стратегических бомбрадировщиков.