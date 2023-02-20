Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении очень непростая Фото: REUTERS

Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, об этом заявил Владимир Зеленский.

«Угледарское направление - докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая», - сообщил Зеленский в видеообращении.

Он пояснил, что на заседании главком украинскими войсками Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Угледара начата эвакуация гражданских в Волноваху, находящуюся под российским контролем.

Он заявлял, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город.

22 января 2023 года сообщалось, что в городе Сколе Стрыйского района Львовской области представители местного военкомата при поддержке полиции обошли всех мужчин, пришедших проводить погибшего в последний путь и раздали каждому из них повестки о мобилизации.

Отмечалось, что по всем городам Украины военные в сопровождении полиции устраивают настоящие облавы на потенциальных мобилизованных.