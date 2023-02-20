FT: Запад не убедил страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России Фото: REUTERS

Запад пытался использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России, об этом написала британская газета Financial Times.

В статье указывалось, что западным лидерам не удалось довести до руководителей стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира.

Издание отметило, что представители государств Африки и Латинской Америки были больше обеспокоены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасностью, нежели ситуацией на Украине.

«В развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии», - подчеркнула газета.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2023 года в Мюнхене завершилась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности – международный форум, на котором обычно обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности и обороны.

Делегация из России не принимала участие в ней второй год подряд. Мария Захарова так прокомментировала это событие, «некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью, продолжением западного мейнстрима по демонизации ряда стран».

Перед началом конференции к присутствующим по видеосвязи обратился Зеленский, который пугал собравшихся тем, что «Россия не остановится и будет угрожать безопасности всей Европы». После он попросил у Запада оружия.

Премьер Британии Сунак ничего Киеву не пообещал. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон «будет помогать Украине столько, сколько потребуется».

Глава МИД ФРГ Бербок прямо указала, что киевские власти ничего сами не решают. «Мы не будем этого делать», - заверила она собравшихся, говоря об уступках со стороны Украины.

Кроме того, Бербок повеселила многих, заявив, что «если Путин не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».

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