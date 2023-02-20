Российские военные уничтожили четырех бойцов элитного подразделения «Волки Да Винчи» Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили группу из четырех бойцов ВСУ из элитного подразделения «Волки Да Винчи», об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В сообщении отмечали, что погибшие принимали участие в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года и причастны к чисткам мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.

Отмечалось, что подразделение возглавляет Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2021 года командир первой штурмовой роты «Правого сектора»* (организация запрещена в России) Коцюбайло получил из рук Зеленского «Золотую звезду» и удостоен звания Героя Украины.

Ранее в апреле 2021 года в интервью The New York Times Коцюбайло рассказывал, что держит у себя при штабе волка, и гадко пошутил по этому поводу, мол, солдаты кормят его «костями русскоязычных детей», насмехаясь над российскими СМИ, которые, по мнению Коцюбайло, сильно преувеличивают грехи «Правого сектора»* и ему подобных группировок.

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