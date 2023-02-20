В Бразилии из-за аномальных дождей и оползней погибли 19 человек Фото: кадр из видео

В Бразилии в прибрежной зоне штата Сан-Паулу аномальные осадки вызвали разрушительные наводнения и оползни - погибли 19 человек, 338 остались без крова, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на местные службы.

«Проливные дожди, выпавшие за последние сутки, привели к гибели 19 человек и причинили ущерб в нескольких районах Сан-Паулу, в основном - на побережье», - говорится в сообщении.

В публикации отмечалось, что «штормы вызвали наводнения, оползни, сотни людей остались без крова, шоссе Рио-Сантос, Можи-Бертиога и Тамойос заблокированы».

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года рано утром в Турции произошло разрушительное землетрясение – мощнейшее с 1939 года.

Как уточнялось, землетрясение затронуло еще и соседние страны - Сирию, Ирак, Израиль и Ливан.

Сила землетрясения достигала 7,8 баллов, эпицентр находился примерно в 40 километрах от города Газиантепа на глубине 11 километров.

19 февраля 2023 года турецкое управление по ликвидации стихийных бедствий сообщило, что количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек.