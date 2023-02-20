Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях 20 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Отмечалось, что воздушная тревога также объявлялась на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, 16 февраля 2023 года воздушная тревога объявлялась днем во всех регионах Украины. При этом отмечалось, что населению рекомендовалось оставаться в укрытиях.

Указывалось, что в этот же день глава региональной военной администрации Максим Козицкий рассказывал, что объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области. По его словам, в результате произошел пожар.

Глава МИД Италии Таяни называл прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором ЕС будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киев готовит очередную провокацию против России (подробнее)