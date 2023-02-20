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НовостиВ мире20 февраля 2023 0:24

ЦТАК: Сестра Ким Чен Ына заявила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Ким Ё Чжон отметила, что страна «предпримет соответствующее противодействие» в случае угрозы
Сергей ГАПЧУК
ЦТАК: Сестра Ким Чен Ына заявила, что «использование океана как полигона» зависит от США

ЦТАК: Сестра Ким Чен Ына заявила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Фото: REUTERS

Сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что частота использования ее страной Тихого океана в качестве полигона зависит от действий армии Соединенных Штатов. Об этом в понедельник пишет северокорейское агентство ЦТАК.

«Частота использования Тихого океана как полигона зависит от характера действий вооруженных сил США», - сказала Ким Ё Чжон.

По ее словам, государство «предпримет соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза».

Как писал сайт KP.RU, ранее, 20 февраля, по сообщению агентства Ренхап, КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

19 февраля 2023 года Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

В свою очередь Сеулу она предложила «не совать нос куда не надо», выдавая это за смелость, а подумать о последствиях.