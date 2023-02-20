РИА Новости: В марте 2023 года украинским военным урежут зарплаты и лишат боевых выплат Фото: Александр КОЦ

Большинству украинских военнослужащих, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат, сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

«В подписанном в январе министром обороны Украины Резниковым приказе №44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения…», - сообщил собеседник.

По его словам, на деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз.

Он подчеркнул, что еще хуже ситуация складывается для боевиков теробороны и различных добровольческих формирований.

Источник отметил, что «членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать».

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года Минобороны России сообщало, что сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказывали, как командиры бросили их на передовой, отметив, что командование даже не появлялось на передовой, а также назвали президента Украины Зеленского «марионеткой» и «шавкой».

«Нет, марионетка вон тех... Не марионетка - шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», - сказал украинский военнопленный о президенте Украины.

Комментируя положение на передовой, украинский военный заявил, что даже не видел своих командиров.

Другой военнопленный Богдан Семенчук, который служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, заявил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

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