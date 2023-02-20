Kresy: В Варшаве активисты сорвали встречу писательницы, прославляющей украинских националистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, об этом сообщило издание Kresy.

«Активисты прервали «скандальную» встречу с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича», - говорится в статье.

В публикации подчеркнули, что «в очередной раз» было выражено несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны.

«Активисты развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример – Бандера», а также выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой», - уточнили журналисты.

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года обозреватель издания Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в виде беженцев, не рад никто, поэтому им нужно вернуться на Украину.

Он указал, что украинские националисты ненавидят Польшу, а также поляков и все польское, часто открыто демонстрируя свое мнение.

Как отмечал Пяста, Польша впустила к себе тысячи агрессивно настроенных украинских националистов, являющихся сторонниками Степана Бандеры.

Журналист также отметил, что в Польшу въехали те, «кто боготворит убийц наших братьев», заявляя, что проблема националистических настроений у украинских беженцев будет только расти.

Напомним, в начале февраля в Польше появились антиукраинские рекламные билборды.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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