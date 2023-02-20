Российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», об этом рассказал РИА Новости российский разведчик.

«Противник недалеко, ближайший опорный пункт и ближайшие окопы находятся в 150-200 метрах от нас», - сказал собеседник.

Он отметил, что работать приходится аккуратно, при необходимости применяя бронетехнику.

«Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж, указать им места наиболее выгодные, затем занять выгодные позиции с целью дальнейшего продвижения», - пояснил разведчик.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли наиболее выгодные позиции в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе.

Офицер уточнил, что благодаря этому ВС РФ удается контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику.

При этом Марочко добавил, что ВСУ ежедневно несут потери на данном направлении.

Ранее эксперт рассказывал, что Вооруженным силам России осталось пройти несколько километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска.

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